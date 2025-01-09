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09 січня 2025, 10:14

Солодощі за півмільйона гривень: київським наркодилерам загрожує до 10 років тюрми

09 січня 2025, 10:14
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фото: ГУНП у місті Київ
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Двоє мешканців Києва, які налагодили у столиці збут наркотиків, чекатимуть на рішення суду. Наркодилерам загрожує до десяти років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у місті Київ.

За інформацією правоохоронців, у вересні минулого року слідчі та співробітники Управління боротьби з наркозлочинністю поліції Києва викрили злочинну діяльність двох місцевих мешканців, які організували збут наркотиків і психотропів. Наркотичні речовини вони маскували у пакунки з солодощами.

"Під час обшуків за місцями мешкання ділків поліцейські вилучили близько 250 г амфетаміну, 100 г "Альфа-PVP", 300 г псилоцибінових грибів, понад 50 таблеток МДМА, а також обладнання для фасування та пакування. Загальна вартість вилучених речовин за цінами "чорного" ринку становила пів мільйона гривень", – проінформували у поліції.

Слідчі Солом'янського управління поліції за процесуального керівництва Солом'янської окружної прокуратури тоді повідомили фігурантам про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропних речовин у великих розмірах. На час слідства підозрювані перебували під вартою.

На цей час обвинувальний акт направили до суду для розгляду справи по суті. Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, у жовтні минулого року правоохоронці перекрили канал контрабандного постачання кокаїну із країн Євросоюзу до України. Заборонений "товар" фігуранти маскували в упаковки з меленою кавою.

Перед цим на Прикарпатті викрили масштабний наркотрафік до двох в'язниць.

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