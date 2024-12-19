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19 декабря 2024, 14:11

В Киеве и Днепре разоблачены масштабные каналы наркосбыта: 16 задержанных

19 декабря 2024, 14:11
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фото: Офис генпрокурора
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Правоохранители разоблачили две группы наркодельцов, ежемесячно зарабатывавших миллионы гривен на продаже психотропов

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает RegioNews.

В Днепре члены группировки, в которую входили шесть человек, наладили процесс изготовления и распространения метадона, метамфетамина, амфетамина и Альфа-PVP. Их деятельность приносила ежемесячно до 5 миллионов гривен прибыли.

В то время как в столице киевлянин организовал группу лиц, в которую входило девять участников. Они сбывали наркотические вещества покупателям "из рук в руки", через общих знакомых, а также путем осуществления "закладок". Каждый член группы отвечал за отдельное направление работы группы. В частности, были "должности" старших по складу, фасовщиков, курьеров и реализаторов.

Во время контроля за совершением преступления правоохранители провели восемь оперативных закупок, а также 15 одновременных обысков, в том числе по месту жительства фигурантов, в их автомобилях и адресах тайников с наркотиками.

По результатам обысков изъято 5 кг солей PVP, около 250 г амфетамина, 150 г каннабиса, оборудование для употребления наркотиков, устройства для взвешивания, фасовки, измельчители, черновые записи, телефоны. По предварительным подсчетам, изъято "товар" почти на 3 млн грн.

Кроме того, у отдельных участников группы изъято оружие и боеприпасы.

В настоящее время всем 16 лицам сообщено о подозрении в незаконном изготовлении, приобретении, хранении, перевозке и сбыте наркотических средств и психотропных веществ (ст. 309, ст. 307 УК Украины).

Все подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им мер.

Напомним, во Львовской области контрразведка Службы безопасности обнаружила и задержала участника международного наркосиндиката, которого шесть лет разыскивал Интерпол.

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