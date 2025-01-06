В Киеве в многоэтажке вспыхнула квартира: сгорели два человека
Трагедия произошла в воскресенье, 5 января, на улице Ореста Левицкого в Деснянском районе столицы. Тела погибших обнаружили спасатели
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в городе Киеве, передает RegioNews.
Оказалось, что возгорание произошло около 16:40 в одной из квартир на восьмом этаже девятиэтажки. Пожар оперативно потушили.
"К сожалению, во время проведения разведки пожарные обнаружили тела двух человек. Также, один человек пострадал", – говорится в сообщении.
Причина пожара и все обстоятельства трагедии устанавливаются правоохранителями.
Напомним, в селе Белозеровка Винницкого района во время пожара сгорел человек, еще один - получил ожоги.
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