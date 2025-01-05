В Винницкой области во время пожара сгорел человек
Трагедия произошла вчера вечером, 4 января, в селе Белозеровка Винницкого района. Один человек погиб, еще один - получил ожоги
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Винницкой области, информирует RegioNews.
Известно, что возгорание произошло около 18:00 в дачном доме. Огонь распространился по площади около 50 квадратных метров. Во время пожара погиб 42-летний мужчина. Также ожоги получил 41-летний житель Белозерки. Пострадавшего госпитализировали в областную больницу Винницы.
"Что стало причиной возникновения пожара - выясняют специалисты", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в селе Журавка Черкасской области в пожаре погибли трое детей из многодетной семьи.
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