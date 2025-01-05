В Винницкой области во время пожара сгорел человек

фото: ГСЧС Украины в Винницкой области

Трагедия произошла вчера вечером, 4 января, в селе Белозеровка Винницкого района. Один человек погиб, еще один - получил ожоги

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Винницкой области, информирует RegioNews.

Известно, что возгорание произошло около 18:00 в дачном доме. Огонь распространился по площади около 50 квадратных метров. Во время пожара погиб 42-летний мужчина. Также ожоги получил 41-летний житель Белозерки. Пострадавшего госпитализировали в областную больницу Винницы.

"Что стало причиной возникновения пожара - выясняют специалисты", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в селе Журавка Черкасской области в пожаре погибли трое детей из многодетной семьи.