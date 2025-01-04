На Киевщине ночью произошел пожар на деревообрабатывающем предприятии
Пожар произошел 4 января около трех ночи в селе Роскошная Белоцерковского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
На территории деревообрабатывающего предприятия горела кровля здания, пристроенная к двухэтажному зданию столярного цеха.
Спасатели за три с половиной часа потушили пожар.
На месте работали 25 огнеборцев, были привлечены 7 спецавтомобилей. Причина пожара устанавливается.
Напомним, утром 1 января в Прикарпатье горел санаторий. Из здания эвакуировали более 100 человек.
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