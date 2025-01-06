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06 січня 2025, 05:40

У Києві в багатоповерхівці зайнялася квартира: згоріли двоє людей

06 січня 2025, 05:40
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фото: ДСНС України у місті Києві
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Трагедія сталася у неділю, 5 січня, на вулиці Ореста Левицького, що в Деснянському районі столиці. Тіла загиблих виявили рятувальники

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у місті Києві, передає RegioNews.

Виявилося, що займання сталося близько 16:40 в одній із квартир на восьмому поверсі девʼятиповерхівки. Пожежу оперативно загасили.

"На жаль, під час проведення розвідки вогнеборці виявили тіла двох людей. Також, одна особа постраждала", – йдеться у повідомленні.

Причину пожежі та всі обставини трагедії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, в селі Білозерівка Вінницького району під час пожежі згоріла людина, ще одна — отримала опіки.

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