Россияне сбросили на Запорожскую область 6 авиабомб: разрушены объекты инфраструктуры
В последний день 2024 года российские оккупационные войска нанесли 227 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов разрушена и повреждена гражданская инфраструктура
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Поступило 2 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", – говорится в сообщении.
Напомним, российские оккупанты утром 31 декабря разрушили объекты инфраструктуры ракетным ударом по Шосткинской общине Сумщины.
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