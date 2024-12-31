В Шостке на Сумщине в результате ракетного удара повреждено более десятка многоэтажек
Российские оккупанты утром 31 декабря разрушили объекты инфраструктуры ракетным ударом по Шосткинской общине Сумщины
Об этом сообщил глава общины Николай Нога, передает RegioNews со ссылкой на "Суспільне".
Он также сообщил, что в результате обстрела повреждены 12 многоэтажных жилых домов, два образовательных учреждения и объекты социальной сферы.
На местах работают аварийно-спасательные подразделения.
Напомним, ранее также сообщалось, что около 8 часов в Киеве прогремели взрывы. Враг атаковал столицу ракетами. Во время отражения ракетной атаки врага на Киев утром 31 декабря в одном из районов столицы рухнули обломки сбитой цели.
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