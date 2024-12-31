В Шостке на Сумщине в результате ракетного удара повреждено более десятка многоэтажек

фото иллюстративное: ГСЧС

Об этом сообщил глава общины Николай Нога, передает RegioNews со ссылкой на "Суспільне".

Он также сообщил, что в результате обстрела повреждены 12 многоэтажных жилых домов, два образовательных учреждения и объекты социальной сферы.

На местах работают аварийно-спасательные подразделения.

Напомним, ранее также сообщалось, что около 8 часов в Киеве прогремели взрывы. Враг атаковал столицу ракетами. Во время отражения ракетной атаки врага на Киев утром 31 декабря в одном из районов столицы рухнули обломки сбитой цели.