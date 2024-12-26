"Безграничная коррупция": Зеркаль рассказала, как чешский бизнес безуспешно пытался зайти в Полтаву

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Иностранные предприниматели, желающие инвестировать в Украину, отказываются от этой идеи, столкнувшись с украинской коррупционной реальностью

Об этом сказала в эфире проекта LIGA.net дипломатка, экс-замглавы МИД Лана Зеркаль, передает RegioNews.

По ее словам, Чехия "прямо говорит, что не инвестирует деньги в Украину из-за безграничной коррупции".

"Их бизнес пытался зайти в Полтаву на добычу газа, но не смогли из-за местной элиты, которая контролировала все разрешения, все решения местных советов. У нас проблема более глобальная, чем преодоление коррупции на высшем политическом уровне", — заявила Лана Зеркаль.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины ликвидировала масштабную коррупционную схему, к которой причастны чиновники Киевской городской государственной администрации. Во время спецоперации задержали адвоката – руководителя партии "УДАР Виталия Кличко" в Одесской области Александра Суханова. Он потребовал 1 млн долларов США взятки от предпринимателя.

Сегодня, 26 декабря, Суханову суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в 37 миллионов гривен.