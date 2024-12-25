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25 декабря 2024, 13:00

Требовал $1 млн за аренду земли в парке "Наталка": в Киеве СБУ задержала руководителя партии "Удар"

25 декабря 2024, 13:00
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фото: УП
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Служба безопасности Украины ликвидировала масштабную коррупционную схему, к которой причастны чиновники Киевской городской государственной администрации (КГГА). Во время спецоперации задержали адвоката – руководителя партии "УДАР Виталия Кличко" в Одесской области Александра Суханова. Он потребовал 1 млн долларов США взятки от предпринимателя

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ и пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

"По результатам комплексных мероприятий "на горячем" задержан руководитель одной из областных ячеек известной партии, который требовал с частного предпринимателя взятку в 1 млн долларов США", – проинформировали в СБУ.

По информации источников Украинской правды, речь идет о главе партии "УДАР Виталия Кличко" в Одесской области Александре Суханове.


По материалам следствия, адвокат, также являющийся руководителем областной ячейки одной из политических партий, обещал бизнесмену помочь в аренде земельного участка площадью 0,5 га на 25 лет. Участок расположен в прибрежной зоне Киева, у парка "Наталка" в Оболонском районе.

Предварительно предприниматель официально обращался в КГГА с просьбой арендовать эту землю для лодочной станции, но ему систематически отказывали, ссылаясь на бюрократические причины. После этого бизнесмен получил "совет" обратиться к адвокату, заявившему, что имеет связи в Киевском горсовете и готов "решить вопрос" за 1 млн долларов.

Правоохранители задокументировали передачу 900 тысяч долларов США в качестве аванса. Адвоката Александра Суханова задержали при получении денег.
Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время прокуроры настаивают на избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 38 млн грн.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления и проверяют причастность должностных лиц КГГА к этой схеме. Также правоохранители проводят обыски в служебных помещениях администрации.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко после журналистского расследования отстранил Владимира Прокопива от исполнения обязанностей заместителя председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий.

Офис генпрокурора подозрение СБУ Киев задержание вымогательство КГГА УДАР
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