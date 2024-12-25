Требовал $1 млн за аренду земли в парке "Наталка": в Киеве СБУ задержала руководителя партии "Удар"

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Служба безопасности Украины ликвидировала масштабную коррупционную схему, к которой причастны чиновники Киевской городской государственной администрации (КГГА). Во время спецоперации задержали адвоката – руководителя партии "УДАР Виталия Кличко" в Одесской области Александра Суханова. Он потребовал 1 млн долларов США взятки от предпринимателя

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ и пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

"По результатам комплексных мероприятий "на горячем" задержан руководитель одной из областных ячеек известной партии, который требовал с частного предпринимателя взятку в 1 млн долларов США", – проинформировали в СБУ.

По информации источников Украинской правды, речь идет о главе партии "УДАР Виталия Кличко" в Одесской области Александре Суханове.



По материалам следствия, адвокат, также являющийся руководителем областной ячейки одной из политических партий, обещал бизнесмену помочь в аренде земельного участка площадью 0,5 га на 25 лет. Участок расположен в прибрежной зоне Киева, у парка "Наталка" в Оболонском районе.

Предварительно предприниматель официально обращался в КГГА с просьбой арендовать эту землю для лодочной станции, но ему систематически отказывали, ссылаясь на бюрократические причины. После этого бизнесмен получил "совет" обратиться к адвокату, заявившему, что имеет связи в Киевском горсовете и готов "решить вопрос" за 1 млн долларов.

Правоохранители задокументировали передачу 900 тысяч долларов США в качестве аванса. Адвоката Александра Суханова задержали при получении денег.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время прокуроры настаивают на избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 38 млн грн.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления и проверяют причастность должностных лиц КГГА к этой схеме. Также правоохранители проводят обыски в служебных помещениях администрации.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко после журналистского расследования отстранил Владимира Прокопива от исполнения обязанностей заместителя председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий.