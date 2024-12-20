В Киеве выросло количество пострадавших в результате ракетного удара, известно об одном погибшем.

фото: КГВА

В Киеве выросло количество пострадавших в результате ракетной атаки, которую россия совершила утром 20 декабря. Также известно о погибшем

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

Известно, что 9 человек пострадали в результате вражеской атаки на столицу. Четверо из них госпитализированы. Также обнаружили тело одного погибшего.

Также Кличко сообщил, что в результате вражеской атаки есть повреждения тепломагистрали в Голосеевском районе, без тепла сейчас 630 жилых домов, 16 лечебных заведений, 17 школ и 13 детских садов Бригады "Киевтеплоэнерго" уже начали работать над ликвидацией последствий масштабного повреждения.

Напомним, в результате ракетной атаки на Киев, которую россияне совершили утром, 20 декабря, зафиксировано падение обломков в Голосеевском, Шевченковском и Соломенском районах города.

Также ранее появились фотографии последствий ракетной атаки по Киеву.