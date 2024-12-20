Стали известны подробности утреннего удара по Киеву – враг применил два типа ракет

фото: КГВА

Российские войска утром 20 декабря нанесли по Киеву удары аэробалистическими ракетами Кинжал и баллистическими ракетами типа Искандер/KN-23. Пострадали семь человек

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, передает RegioNews.

"Вероятно, враг применил аэробалистические ракеты "Кинжал" с бортов МиГ-31К и баллистические ракеты типа Искандер/KN-23", - говорится в сообщении.

Зафиксировано падение обломков в трех районах города.

В Голосеевском:

Повреждены офисное здание, дорожное покрытие и газовая труба с последующей разгерметизацией. Загорелось пять автомобилей. По предварительным данным, один человек погиб. В то же время городской голова Киева Виталий Кличко не подтверждает информацию о погибшем человеке. В результате вражеской атаки уже 7 человек пострадали. Двое из них были госпитализированы.

По другому адресу поврежден фасад офисного здания, загорелась его крыша. Также разрушено помещения на 15 этаже.

В Соломенском:

В результате падения обломков возник пожар в нежилом здании.

В Шевченковском:

Возник пожар на территории нежилой застройки.

Информация о падении отломков в Днепровском районе после проверки не подтвердилась.

Напомним, в результате ракетной атаки на Киев, которую россияне совершили утром, 20 декабря, зафиксировано падение обломков в Голосеевском, Шевченковском и Соломенском районах города.

Также ранее появились фотографии последствий ракетной атаки по Киеву.