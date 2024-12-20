21:51  19 декабря
В Виннице отец одного из учеников лицея ударил учителя: за дело взялась полиция
02:24  20 декабря
Двое пограничников на Закарпатье во время патрулирования сбежали из Украины
01:30  20 декабря
Исторический бой Усик – Фьюри: когда и где смотреть
UA | RU
UA | RU
20 декабря 2024, 15:50

Комбинированный удар по Херсону: россияне убили 2 и ранили 10 мирных жителей

20 декабря 2024, 15:50
Читайте також українською мовою
фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В пятницу, 20 декабря, войска РФ нанесли массированные удары по Херсону и окрестным населенным пунктам В результате атаки два человека погибли, еще 10 гражданских получили ранения

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Херсонской области, передает RegioNews.

Оккупанты обстреливали Херсон из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Взрывы раздавались во всех районах областного центра.

"В настоящее время установлено 12 пострадавших: 53-летний и 75-летний мужчины погибли, еще 10 гражданских граждан получили ранения разной степени тяжести", – говорится в сообщении.

В Херсоне зафиксированы значительные разрушения: повреждены 31 многоквартирный и 16 частных домов, два автомобиля, два детских сада, школа, медицинское учреждение, административное здание полиции, железнодорожный вокзал, а также хозяйственные постройки и гаражи.

На месте трагедии работают спасатели, медики и полиция. К аварийно-спасательным работам привлекли более 100 специалистов и спецтехнику. Работы по ликвидации последствий обстрелов продолжаются.

Напомним, ночью и утром 20 декабря оккупационные войска РФ нанесли массированные удары по Херсону. Захватчики избивали по гражданской инфраструктуре и жилым домам.

РФ война обстрелы погибшие оккупанты Херсон пострадавшие
Российские войска атаковали дронами Гуляйполе: пострадал гражданский
20 декабря 2024, 15:35
Россияне устроили в Херсоне ад: в ОВА рассказали о последствиях массированных обстрелов
20 декабря 2024, 14:35
В Киеве выросло количество пострадавших в результате ракетного удара, известно об одном погибшем
20 декабря 2024, 09:51
Все новости »
18 декабря 2024
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Несомненно, в следующем году Украине предстоит ряд внутри- и внешнеполитических изменений. Вызванные они, в первую очередь, будут изменением политического ландшафта в Соединенных Штатах Америки – само...
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
Рождество Христово в условиях войны: как можно праздновать и где взять радость
20 декабря 2024, 16:45
Ракетная атака на Сумы: спасатели ликвидировали пожар на объекте инфраструктуры
20 декабря 2024, 16:15
Российские войска атаковали дронами Гуляйполе: пострадал гражданский
20 декабря 2024, 15:35
Украинцы смогут получить онлайн-направление на ВВК через Резерв+ без посещения ТЦК
20 декабря 2024, 15:15
Оккупанты в очередной раз поставили Запорожскую АЭС на грань блекаута
20 декабря 2024, 14:52
Силы обороны показали, как уничтожили под Купянском российскую пехоту, танки, БМП и МТ-ЛБ
20 декабря 2024, 14:45
Россияне устроили в Херсоне ад: в ОВА рассказали о последствиях массированных обстрелов
20 декабря 2024, 14:35
Оккупанты оставили жителей Луганщины без мобильной связи
20 декабря 2024, 14:15
В Черкасской области женщина хранила дома гранаты и более тысячи патронов
20 декабря 2024, 14:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
Все публикации »
Вадим Денисенко
Алексей Голобуцкий
Алексей Кущ
Все блоги »