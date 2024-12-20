Комбинированный удар по Херсону: россияне убили 2 и ранили 10 мирных жителей

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В пятницу, 20 декабря, войска РФ нанесли массированные удары по Херсону и окрестным населенным пунктам В результате атаки два человека погибли, еще 10 гражданских получили ранения

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Херсонской области, передает RegioNews.

Оккупанты обстреливали Херсон из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Взрывы раздавались во всех районах областного центра.

"В настоящее время установлено 12 пострадавших: 53-летний и 75-летний мужчины погибли, еще 10 гражданских граждан получили ранения разной степени тяжести", – говорится в сообщении.

В Херсоне зафиксированы значительные разрушения: повреждены 31 многоквартирный и 16 частных домов, два автомобиля, два детских сада, школа, медицинское учреждение, административное здание полиции, железнодорожный вокзал, а также хозяйственные постройки и гаражи.

На месте трагедии работают спасатели, медики и полиция. К аварийно-спасательным работам привлекли более 100 специалистов и спецтехнику. Работы по ликвидации последствий обстрелов продолжаются.

Напомним, ночью и утром 20 декабря оккупационные войска РФ нанесли массированные удары по Херсону. Захватчики избивали по гражданской инфраструктуре и жилым домам.