фото: КГВА

Киевская городская военная администрация показала фото последствий ракетного удара, который россияне совершили по Киеву сегодня, 20 декабря, утром

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу КГВА.

Также сообщается, что в Голосеевском районе, по предварительным данным, погиб один человек.

Напомним, в результате ракетной атаки на Киев, которую россияне совершили утром, 20 декабря, зафиксировано падение обломков в Голосеевском, Днепровском, Шевченковском и Соломенском районах города. Пострадали два человека.