В КГВА показали последствия ракетной атаки по Киеву
Киевская городская военная администрация показала фото последствий ракетного удара, который россияне совершили по Киеву сегодня, 20 декабря, утром
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу КГВА.
Также сообщается, что в Голосеевском районе, по предварительным данным, погиб один человек.
Напомним, в результате ракетной атаки на Киев, которую россияне совершили утром, 20 декабря, зафиксировано падение обломков в Голосеевском, Днепровском, Шевченковском и Соломенском районах города. Пострадали два человека.
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