21:51  19 декабря
В Виннице отец одного из учеников лицея ударил учителя: за дело взялась полиция
02:24  20 декабря
Двое пограничников на Закарпатье во время патрулирования сбежали из Украины
01:30  20 декабря
Исторический бой Усик – Фьюри: когда и где смотреть
UA | RU
UA | RU
20 декабря 2024, 08:31

В КГВА показали последствия ракетной атаки по Киеву

20 декабря 2024, 08:31
Читайте також українською мовою
фото: КГВА
Читайте також
українською мовою

Киевская городская военная администрация показала фото последствий ракетного удара, который россияне совершили по Киеву сегодня, 20 декабря, утром

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу КГВА.

Также сообщается, что в Голосеевском районе, по предварительным данным, погиб один человек.

Напомним, в результате ракетной атаки на Киев, которую россияне совершили утром, 20 декабря, зафиксировано падение обломков в Голосеевском, Днепровском, Шевченковском и Соломенском районах города. Пострадали два человека.

война Киев обстрел ракетный удар КГВА
В Киевской области в результате обстрела возник масштабный пожар
20 декабря 2024, 08:04
Россия ударила баллистикой по Киеву: информация о последствиях
20 декабря 2024, 07:48
Россияне ударили баллистикой по жилому дому в Кривом Роге: пострадали 5 горожан
20 декабря 2024, 03:00
Все новости »
18 декабря 2024
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Несомненно, в следующем году Украине предстоит ряд внутри- и внешнеполитических изменений. Вызванные они, в первую очередь, будут изменением политического ландшафта в Соединенных Штатах Америки – само...
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
Российские ДРГ пытались прорваться в Херсон
20 декабря 2024, 09:06
Стали известны подробности утреннего удара по Киеву – враг применил два типа ракет
20 декабря 2024, 08:46
В Киевской области в результате обстрела возник масштабный пожар
20 декабря 2024, 08:04
Россия ударила баллистикой по Киеву: информация о последствиях
20 декабря 2024, 07:48
На Буковине у мужчины обнаружили в багажнике 150 елок, ему грозит тюрьма
20 декабря 2024, 07:21
В Ровенской области разоблачили масштабное производство фальсифицированного алкоголя
20 декабря 2024, 06:24
Итоговая конференция Путина: Россия изменила формулу достижения величия
20 декабря 2024, 05:04
В Новосибирске сожгли российские топливозаправщики: в ГУР рассказали подробности
20 декабря 2024, 04:40
В Николаевской области взяли под стражу пьяного водителя, сбившего двух женщин-пешеходов
20 декабря 2024, 04:00
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
Все публикации »
Вадим Денисенко
Алексей Голобуцкий
Алексей Кущ
Все блоги »