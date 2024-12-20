Российские ДРГ пытались прорваться в Херсон
ВСУ ликвидировали вражеские диверсионно-разведывательные группы, прорывавшиеся в направлении Херсона
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
По его словам, под огнем были жилые кварталы, критическая и социальная инфраструктура. Также известно, что пострадали среди местных жителей.
"Вражеские ДРГ попытались продвинуться в направлении Херсона, но сразу были обнаружены и уничтожены нашими Защитниками", - написал Прокудин.
Он также призвал жителей эвакуироваться из города.
Напомним, в результате ракетной атаки на Киев, которую россияне совершили утром, 20 декабря, зафиксировано падение обломков в Голосеевском, Днепровском, Шевченковском и Соломенском районах города. Пострадали два человека.
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