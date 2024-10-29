Нотариус в Киеве украла более миллиона гривен со счетов умерших людей
В Киеве разоблачили частного нотариуса и его подельников, которые мошенническим способом сняли более 1 млн гривен со счетов умерших лиц
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
По данным следствия, частный нотариус присвоил средства, унаследованные ее клиентами. К примеру, к фигурантке обратилась женщина, у которой отец умер, с целью вступления в наследство.
"Нотариус направила запросы в банк с целью установления наличия счетов умершего и денег на них. Получив ответ о том, что на счету умершего 850 тыс. грн, женщине она сообщила ложную информацию о том, что на счету всего 112 грн", - рассказали в прокуратуре.
После этого нотариус изготовила для своего сообщника поддельное свидетельство о праве на наследство. Этот человек потом снял все средства со счета и поделили между участниками схемы. Таким же образом нотариус обманула другую свою клиентку – фигуранты присвоили 180 тыс. грн унаследованных ею средств.
Правоохранители сообщили о подозрении нотариуса и трем ее сообщникам.
Напомним, ранее в Киеве разоблачили адвоката, который мошенническим способом стал владельцем квартиры в Соломенском районе, оформив ссуду умершим владельцам.