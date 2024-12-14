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Очередная тревожная ночь для Киева. Российские войска снова запустили на город ударные дроны

Об этом сообщает пресс-центр КМВА, передает RegioNews.

"Воздушная тревога в столице объявлялась дважды и суммарно она продолжалась три с половиной часа. Дроны заходили волнами и по разным направлениям", – говорится в сообщении.

Силами обороны обнаружили и обезвредили разными способами около 10 враждебных БПЛА, потенциально угрожавших Киеву.

В результате сбития БПЛА зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. Предварительно – на открытой территории и без пострадавших.

Напомним, в ночь на 14 декабря российские войска атаковали Украину ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками других типов. Всего оккупанты запустили 132 дрона. Силы ПВО ночью сбили 58 беспилотников, еще 72 – локационно потеряны.

В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из районов Киевщины повреждены админздание предприятия и два склада.