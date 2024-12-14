"Шахеды" заходили в Киев волнами: обломки упали в одном из районов
Очередная тревожная ночь для Киева. Российские войска снова запустили на город ударные дроны
Об этом сообщает пресс-центр КМВА, передает RegioNews.
"Воздушная тревога в столице объявлялась дважды и суммарно она продолжалась три с половиной часа. Дроны заходили волнами и по разным направлениям", – говорится в сообщении.
Силами обороны обнаружили и обезвредили разными способами около 10 враждебных БПЛА, потенциально угрожавших Киеву.
В результате сбития БПЛА зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. Предварительно – на открытой территории и без пострадавших.
Напомним, в ночь на 14 декабря российские войска атаковали Украину ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками других типов. Всего оккупанты запустили 132 дрона. Силы ПВО ночью сбили 58 беспилотников, еще 72 – локационно потеряны.
В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из районов Киевщины повреждены админздание предприятия и два склада.