У Києві двоє чоловіків пошкодили сім авто "задля розваги"

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Правоохоронці у Києві повідомили про підозру двом чоловікам, які пошкодили автомобілі у Подільському районі столиці

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Києва.

Як розповіли у поліції, двоє місцевих мешканців, віком 18 та 23 років, напередодні інциденту вживали алкоголь, а потім вирішили "розважитися".

"Порушники зривали номерні знаки з автівок та руками й ногами наносили численні удари по транспортних засобах", - йдеться у повідомленні.

Загалом таким чином зловмисники пошкодили сім припаркованих автомобілів - на них є подряпини та вм’ятини.

Правоохоронці повідомили фігурантам про підозру у хуліганстві, їм загрожує позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Нагадаємо, раніше у Києві п'яний водій на смерть збив жінку на переході та втік з місця ДТП.