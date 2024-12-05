Директор Нацмузея истории удивил объяснениями, почему не вернулся в Украину из командировки

фото: facebook.com/mist.museum

Директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук объяснил свое невозвращение в Украину тем, что он гражданин Швеции. Учитывая эти обстоятельства, директор музея говорит, что именно работа в Украине была для него "заграничной командировкой"

Об этом Андрощук сказал в комментарии УП.Культура, передает RegioNews.

Андрощук заверил, что Министерство культуры было предупреждено и знало о его гражданстве.

"Поэтому по факту в командировке я не в Швеции, а в Украине. Я живу постоянно в Швеции, а не в Украине", - подчеркнул Андрощук.

Также руководитель музея сообщил, что заявление об увольнении он написал еще три месяца назад. По его словам, он принял такое решение из-за того, что нельзя было продлить срок командировки.

Андрощук назвал свою работу в Национальном музее истории "гуманитарной помощью Украины". Также он подчеркнул, что именно благодаря его имени и шведскому гражданству Музей работает во время войны, зарабатывает средства и стал известен в мире.

Напомним, 5 декабря народный депутат Соломия Бобровская заявила, что директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук уехал в заграничную командировку и не вернулся. Она обратилась по этому поводу в Минкульт.