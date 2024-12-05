Директор Нацмузея истории Украины не вернулся из заграничной командировки

"Судя по всему, воспользовался по назначению своими другими гражданствами (то, почему они у него вообще есть - это другой вопрос), отбыл в командировку в Италию и Швецию и, согласно ответу на мое депутатское обращение, потерялся на открытии выставки в Литве ", – написала она.
Депутат выразила надежду, что со всей имеющейся информацией управленческие решения относительно директора музея будут приняты немедленно.
Напомним, в начале ноября появилась информация, что нардеп от "Слуги народа" Александр Куницкий, вероятно, уехал в командировку за границу и не вернулся в Украину.