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В Киеве в парке "Вечной Славы" демонтировали бюсты некоторых советских военных и государственных деятелей

Об этом Суспільному сообщили в профильной комиссии Киевского горсовета, передает RegioNews.

В частности, в парке демонтировали бюст Сидора Ковпака – члена российской большевистской партии с 1919 года.

"В Киеве демонтировали бюст советских военных деятелей Сидора Ковпака, Ивана Черняховского, Павла Рыбалко, Алексея Федорова в парке Славы. Это произошло во исполнение решения Киевсовета от 4 июля 2024 года об устранении этих и других объектов из публичного пространства в рамках деколонизации". В дальнейшем должны быть демонтированы также постаменты", – рассказал общественный деятель Олег Слабоспицкий.

Напомним, в Киеве после 30 лет строительства открыли Подольский мост.