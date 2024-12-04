В киевском метро назвали себестоимость проезда: пассажиры платят гораздо меньше

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По состоянию на 2024 год, себестоимость проезда одного пассажира в столичном метро составляет 36,90 гривен.

Об этом сообщили в Киевском метрополитене в ответ на запрос Общественного, передает RegioNews.

Поскольку себестоимость проезда значительно выше цены билетов, Киевский метрополитен несет большие убытки. В частности, как свидетельствует отчет о финансовых результатах предприятия, за девять месяцев этого года убыток компании составляет 3 069 752 000 грн. Таким образом, в метрополитене подсчитали, что стоимость перевозки одного пассажира составляет 36,90 грн.

При этом в коммунальном предприятии добавили, что тарифы на проезд в подземке устанавливается исполнительным органом Киевгорсовета.

Стоимость проезда в столичном метро составляет 8 гривен. Несмотря на то, что метрополитен несет убытки, столичные власти неоднократно отмечали, что во время войны стоимость проезда не будет повышаться.

Напомним, ранее в Киеве на станции метро "Вокзальная" обнаружили подозрительный пакет, из-за которого было принято решение о закрытии станции.