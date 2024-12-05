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05 грудня 2024, 21:06

Директор Нацмузею історії здивував поясненнями, чому не повернувся в Україну з відрядження

05 грудня 2024, 21:06
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фото: facebook.com/mist.museum
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Директор Національного музею історії України Федір Андрощук пояснив своє неповернення в Україну тим, що він є громадянином Швеції. Враховуючи ці обставини, директор музею каже, що саме робота в Україні була для нього "закордонним відрядженням"

Про це Андрощук сказав у коментарі УП.Культура, передає RegioNews.

Андрощук запевнив, що Міністерство культури було попереджене і знало про його громадянство.

"Тому по факту у відрядженні я не в Швеції, а в Україні. Я живу постійно у Швеції, а не в Україні", - наголосив Андрощук.

Також керівник музею повідомив, що заяву про звільнення він написав ще три місяці тому. За його словами, він ухвалив таке рішення через те, що не можна було продовжити термін відрядження.

Андрощук назвав свою роботу у Національному музеї історії "гуманітарною допомогою Україні". Також він наголосив, що саме завдяки його імені та шведському громадянству Музей працює під час війни, заробляє кошти та став відомим у світі.

Нагадаємо, 5 грудня народна депутатка Соломія Бобровська завила, що директор Національного музею історії України Федір Андрощук поїхав у закордонне відрядження і не повернувся. Вона звернулася з цього приводу у Мінкульт.

Київ громадянство відрядження музей Швеція
Директор Нацмузею історії України не повернувся із закордонного відрядження
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