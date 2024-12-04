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04 декабря 2024, 19:24

БЭБ разоблачило схему присвоения 10 млн на закупках дров для ВСУ

04 декабря 2024, 19:24
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фото: БЭБ
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Руководитель государственного учреждения Житомирщины совместно с предпринимателями заключил три договора на закупку топливной древесины по значительно завышенным ценам

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Фигуранты использовали поддельные документы для поставки товара, после чего через контролируемые счета обналичили полученные средства.

Такие действия организованной группы нанесли госбюджету убытки на сумму более 10 миллионов гривен.

Досудебное расследование охватывает три эпизода. Руководителю учреждения и двум предпринимателям объявили подозрение.

Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения. Следствие продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве директор благотворительной организации присвоила деньги, за которые должна была приобрести авто для ВСУ.

Киев растрата ВСУ закупки подозрение БЭБ
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