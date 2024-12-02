Выезд за границу за 6-12 тысяч долларов: в Киеве задержали врача и работника ТЦК

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Правоохранители сообщили о подозрении врачу, служащему ТЦК и гражданскому лицу в Киеве. По данным следствия, они способствовали уклонению от мобилизации за взятки в размере 6-12 тыс. долларов США

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, организатором схемы является эксработник одного из столичных военкоматов. Он привлек к схеме переправки военнообязанных через границу действующего работника РТЦК и врача городской больницы.

"Медработник предоставлял мужчинам фиктивные медицинские документы, а работник РТЦК способствовал прохождению военно-врачебной комиссии", - говорится в сообщении.

Таким образом, военнообязанные мужчины получали документы, которые давали им возможность уехать за границу.

Стоимость своих "услуг" фигуранты оценивали от 6 до 12 тыс. долларов за одного человека.

Трем фигурантам инкриминируют пособничество в уклонении от призыва на военную службу, а врачу и эксработнику военкомата дополнительно – содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Подозреваемым избраны меры предосторожности.

Напомним, ранее полицейские Киевщины сообщили о подозрении двум врачам. По данным следствия, они в обмен на взятки способствовали оформлению фиктивной инвалидности мужчинам мобилизационного возраста. Им грозит до пяти лет тюрьмы.