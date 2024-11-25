Подожгли приемные ТЦК и военные авто: в Сумах и Киевской области задержали поджигателей

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Правоохранители задержали еще двух поджигателей, выполнявших задачи российских спецслужб в разных регионах Украины

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Основными "целями" злоумышленников были здания госучреждений Украины, а также автомобили украинских защитников.

Для совершения поджогов оккупанты дистанционно привлекли двух местных жителей, которые искали быстрые заработки в Телеграмм-каналах. Впрочем, вместо обещанных рашистами денег фигуранты получили подозрение и перспективу тюремного заключения.

Так, в Киевской области задержали 18-летнего жителя Кагарлыкского района, который поджег здание местной территориальной громады. Для совершения преступления парень разбил металлопластиковое окно госучреждения и вылил легковоспламеняющуюся смесь внутрь помещения. Затем фигурант снял видео возгорания на камеру телефона и отправил "отчет" своему российскому куратору.

После выполнения первой задачи злоумышленник должен был приступить ко второй – сжечь здание Укрпочты в соседнем населенном пункте. Впрочем, он не успел этого сделать, поскольку был задержан "по горячим следам".

В Сумах разоблачили 35-летнего безработного, который поджег 2 приемные ТЦК и 3 служебных авто украинских военных.

Обеим задержанным сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее правоохранители задержали дежурного агента спецслужб России, который корректировал воздушные атаки врага и совершал поджоги в Украине. Агентом РФ оказался 22-летний бариста из Винницы, он действовал в Киевской и Винницкой областях.