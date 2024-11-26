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Правоохранители задержали на Черниговщине 68-летнего мужчину, пытавшегося убить своего брата из-за конфликта за наследство

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Злоумышленник установил растяжку с гранатой Ф-1 в хозяйственном помещении во дворе родительской дачи в Остерской громаде.

Об опасном устройстве сообщил 64-летний житель Киева, обнаруживший боеприпас во время визита в родительский дом. На место прибыли следователи, оперативники и взрывотехники. Гранату обезвредили.

Полиция установила, что к преступлению причастен старший брат заявителя. Мужчина пошел на такой шаг из-за обострения конфликта, связанного с распределением наследства.

Злоумышленника задержали. Он признался в содеянном.

Мужчине сообщили о подозрениях. Суд заключил его под стражу.

Фигуранту грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Хмельницкой области осудили мужчину, который убил отца, взорвав боевую гранату.