В Черниговской области мужчина хотел подорвать родного брата на растяжке
Правоохранители задержали на Черниговщине 68-летнего мужчину, пытавшегося убить своего брата из-за конфликта за наследство
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Злоумышленник установил растяжку с гранатой Ф-1 в хозяйственном помещении во дворе родительской дачи в Остерской громаде.
Об опасном устройстве сообщил 64-летний житель Киева, обнаруживший боеприпас во время визита в родительский дом. На место прибыли следователи, оперативники и взрывотехники. Гранату обезвредили.
Полиция установила, что к преступлению причастен старший брат заявителя. Мужчина пошел на такой шаг из-за обострения конфликта, связанного с распределением наследства.
Злоумышленника задержали. Он признался в содеянном.
Мужчине сообщили о подозрениях. Суд заключил его под стражу.
Фигуранту грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.
Напомним, в Хмельницкой области осудили мужчину, который убил отца, взорвав боевую гранату.