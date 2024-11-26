Власти сообщили подробности ночной атаки на Киев

фото: КГВА

В ночь на 26 ноября российская армия атаковала столицу "шахедами".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на руководителя Киевской городской военной администрации Сергея Попко.

По его словам, в Киев российские дроны заходили волнами, группами разного количества и по разным направлениям. Воздушная тревога в городе длилась более пяти часов.

"Силами и средствами Сил Обороны было обнаружено и уничтожено более десятка российских БПЛА, угрожавших Киеву. Предварительно, в городе без разрушений и пострадавших", – говорится в сообщении.

Напомним, ночью 26 ноября ПВО приземлила в Николаевской области четыре ударных беспилотника россиян типа "Shahed 131/136".