Власти сообщили подробности ночной атаки на Киев
В ночь на 26 ноября российская армия атаковала столицу "шахедами".
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на руководителя Киевской городской военной администрации Сергея Попко.
По его словам, в Киев российские дроны заходили волнами, группами разного количества и по разным направлениям. Воздушная тревога в городе длилась более пяти часов.
"Силами и средствами Сил Обороны было обнаружено и уничтожено более десятка российских БПЛА, угрожавших Киеву. Предварительно, в городе без разрушений и пострадавших", – говорится в сообщении.
Напомним, ночью 26 ноября ПВО приземлила в Николаевской области четыре ударных беспилотника россиян типа "Shahed 131/136".
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