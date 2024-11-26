Теракт у центрі Києва: російський агент намагався підірвати поліцейських

фото: СБУ

Правоохоронці затримали російського агента, який на замовлення ворожих спецслужб вчинив теракт у центрі Києва. 17 листопада він спробував підірвати наряд поліції

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Тієї неділі наряд поліції прибув на виклик про домашнє насильство у багатоквартирному будинку в Печерському районі Києва. Під час спроби правоохоронців зайти до оселі на вході до приміщення спрацювала "розтяжка" з гранатою Ф-1.

"Як виявилося, у квартирі ніхто не проживав, а "дзвінок" жіночим голосом на лінію 102 був фейком, щоб заманити у пастку і вбити поліцейських", — йдеться в повідомленні.

За матеріалами СБУ, цей теракт спланували російські спецслужби. Для його виконання окупанти дистанційно залучили 43-річного мешканця Київщини. Відомо, що "виконавець” вже шість разів відбував покарання за розбій, крадіжки та втечу з в’язниці.

Перед встановленням "розтяжки" агент виконав "тестове" завдання. Незадовго до того він підпалив релейну шафу Укрзалізниці на околицях Києва, зафільмував це на відео та відправив куратору з РФ.

Після цього рецидивіст отримав покрокову інструкцію для вчинення теракту. Зловмисник орендував квартиру у центрі Києва, встановив там "розтяжку" з бойовою гранатою, а також відеокамери, які мали фіксувати підрив у режимі реального часу. На щастя, під час вибуху ніхто не постраждав.

Невдовзі зловмисника затримали "по гарячих слідах". Під час обшуків у помешканні фігуранта вилучили мобільний телефон, сім-карти та одяг із доказами злочинних дій. Правоохоронці повідомили киянину про підозру у терористичному акті.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Чернігівщині чоловік хотів підірвати рідного брата на "розтяжці" через конфлікт за спадщину.