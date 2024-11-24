В результате стрельбы в одной из киевских гостиниц погиб человек

фото: полиция

В Киеве в одной из гостиниц возникла потасовка между двумя компаниями. Во время конфликта было применено огнестрельное оружие

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Инцидент произошел ночью 23 ноября. Конфликт между двумя компаниями людей перерос в стрельбу.

Один из участников потасовки произвел несколько выстрелов в сторону противников. 27-летний мужчина получил ранения, в результате которых погиб. Также получили ранения еще два человека - охранник гостиницы и друг погибшего. Оба мужчина госпитализированы, угрозы их жизни нет.

Одного из участников драки задержала полиция, в то же время стрелявших людей пока разыскивают правоохранители.

Полиция приступила к уголовному производству по статьям Уголовного кодекса умышленное убийство и хулиганство.

Убийце может грозить наказание до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее суд признал виновными трех обвиняемых по делу об убийстве военнослужащего Алексея Щербины, которое произошло осенью 2022 года во время конфликта на дороге.