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22 ноября 2024, 14:46

Суд в Киеве избрал наказание для женщины, выбросившей кота из окна многоэтажки

22 ноября 2024, 14:46
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фото иллюстративный: pixabay.com
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Суд в Киеве объявил приговор 56-летней женщине в жестоком обращении с котом, что привело к гибели животного

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прокуратуру города Киева.

Суд назначил женщине наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в 1 год.

Как рассказали в прокуратуре, фигурантка убила кота в сентябре 2024 года. Она выбросила его из окна 8 этажа.

"Женщина в состоянии алкогольного опьянения выбросила из окна квартиры своего кота по кличке "Персик". В результате падения животное, прожившее у владелицы 18 лет, умерло от полученных травм", - говорится в сообщении.

Свидетелями жестокого обращения с котом стали соседи и случайные прохожие, ведь события происходили днем.

В суде женщина свою вину признала полностью и раскаялась.

Напомним, ранее сообщалось, что житель села Стеблев Черкасской области из пневматической винтовки ранил соседского кота. Животное доставили в ветбольницу. Полиция открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с животным.

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