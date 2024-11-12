Суд вынес приговор трем мужчинам за убийство военного в Киеве

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Суд признал виновными трех обвиняемых по делу об убийстве военнослужащего Алексея Щербины, которое произошло осенью 2022 года во время конфликта на дороге

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

В прокуратуре напомнили, что 34-летний военнослужащий был убит после конфликта на дороге 21 октября 2022 года на проспекте Академика Глушкова в Киеве. Военный, который был за рулем автомобиля "Хюндай", поспорил с 26-летним водителем "Лексуса" по поводу первоочередности проезда.

"Во время конфликта пассажиры "Лексуса" избили потерпевшего, а водитель машины выстрелил в военного, после чего мужчины уехали с места инцидента. Пострадавший от полученных травм скончался на месте", - рассказали в прокуратуре.

Суд признал водителя "Лексуса" виновным в умышленном убийстве и назначил ему 13 лет лишения свободы. Двое других обвиняемых признали виновными в хулиганстве и назначили по 3 года лишения свободы.

В прокуратуре подчеркивают, что будут обжаловать в апелляции приговоры.

Напомним, в сентябре этого года мужчина выстрелил из огнестрельного оружия в человека на АЗС. Преступник объявлен о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса. Ему грозит пожизненное заключение.