фото: Запорожский городской совет

Из-за утренней дроновой атаки в Хортицком районе Запорожья повреждены более 10 многоквартирных домов. Ликвидация последствий обстрелов продолжается

Об этом сообщила секретарь Запорожского городского совета и исполняющая обязанности городского головы Регина Харченко, передает RegioNews.

"По состоянию на 12:00 выполнены работы по закрытию окон в 3 многоквартирных домах. Городские службы продолжают работы по закрытию окон и обследованию поврежденных домов", - говорится в сообщении.

Коммунальщики продолжают обследовать места прилетов, где взрывной волной и обломками повреждены многоэтажные дома, торговые помещения и дорожное покрытие. Отмечается, что несмотря на атаку, рынок в Хортицком районе работает.

Прокурора региона начала расследование по результатам утренней атаки беспилотниками по Запорожью.

Напомним, утром 16 ноября россияне атаковали Запорожье и Запорожский район ударными БПЛА типа "Shahed 136". В результате вражеских обстрелов поврежден объект критической инфраструктуры.