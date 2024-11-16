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16 ноября 2024, 12:10

В Запорожье из-за атаки дронов повреждены более 10 многоэтажек и рынок

16 ноября 2024, 12:10
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фото: Запорожский городской совет
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Из-за утренней дроновой атаки в Хортицком районе Запорожья повреждены более 10 многоквартирных домов. Ликвидация последствий обстрелов продолжается

Об этом сообщила секретарь Запорожского городского совета и исполняющая обязанности городского головы Регина Харченко, передает RegioNews.

"По состоянию на 12:00 выполнены работы по закрытию окон в 3 многоквартирных домах. Городские службы продолжают работы по закрытию окон и обследованию поврежденных домов", - говорится в сообщении.

Коммунальщики продолжают обследовать места прилетов, где взрывной волной и обломками повреждены многоэтажные дома, торговые помещения и дорожное покрытие. Отмечается, что несмотря на атаку, рынок в Хортицком районе работает.

Прокурора региона начала расследование по результатам утренней атаки беспилотниками по Запорожью.

Напомним, утром 16 ноября россияне атаковали Запорожье и Запорожский район ударными БПЛА типа "Shahed 136". В результате вражеских обстрелов поврежден объект критической инфраструктуры.

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