Оккупанты ударили по Харьковщине ракетами С-300: есть разрушения гражданской инфраструктуры

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За прошедшие сутки российские войска били по мирному населению Харьковщины управляемыми авиабомбами, артиллерией и ракетами С-300 (С-400). Зафиксированы разрушения

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Харьковской области, передает RegioNews.

В результате вражеских обстрелов в Купянске повреждены жилые дома. В Изюме из-за атак РФ разрушены здания частных предприятий, повреждены фасады, окна, двери шести жилых домов.

"По территории поселка Большой Бурлук военные рф нанесли удары с ЗРК С-300 (С-400). В результате обстрела повреждено здание образовательного учреждения, жилые дома", - говорится в сообщении.

По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства.

Напомним, в течение 15 ноября российские войска нанесли более трех тысяч ударов по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских атак погибли трое гражданских, еще один мирный житель получил ранения.