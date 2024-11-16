Трое погибших и раненый: полиция Донецкой области показала последствия российских обстрелов

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Вчера, 15 ноября, российские войска нанесли более трех тысяч ударов по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских атак погибли трое гражданских, еще один мирный житель получил ранения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.

За прошедшие сутки оккупанты атаковали города Константиновка, Курахово, Лиман, Николаевка, Покровск, Северск, Славянск, Часов Яр, поселок Шевченко Комарской общины, села Андреевка, Новодмитровка, Разлив, Романовка и Шевченко Великоновоселковской общины.

Российские захватчики повредили 56 гражданских объектов, из них — 33 жилых дома.

"В Славянске россияне убили гражданского, повредили предприятие, линию электропередач. По Часовому Яру враг бил из артиллерии — есть погибший и раненый. Один человек погиб в результате обстрела Курахового", — говорится в сообщении.

Также известно, что в течение 15 ноября:

В Покровске артиллерийскими ударами повреждены два частных дома и гараж, в Константиновке – три частных дома.

На Лиман оккупанты сбросили две бомбы "УМПБ Д-30 СН" – разрушения получили медучреждение, магазин, торговый киоск и два гражданских автомобиля. В Николаевке – повреждения в промышленной зоне.

В Северске ударом авиабомбы "ФАБ-250" повреждены четыре частных дома.

По Новодмитровке РФ ударила тремя бомбами "ФАБ-250" – разрушения получили два многоквартирных и девять частных домов, админздание, учебное заведение, хозяйственное помещение, гражданское авто, газопровод и две линии электропередач.

В Романовке из-за вражеских атак повреждены 11 частных домов.

Село Шевченко Великоновоселковской общины подверглось авиаудару бомбой "УМПБ Д-30 СН" – повреждены два частных дома и гражданский автомобиль.

По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.

Напомним, во время обстрела Славянска в Донецкой области под вражеский огонь попал экипаж патрульной полиции. Один полицейский был ранен.