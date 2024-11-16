Оккупанты обстреляли БпЛА общину в Николаевской области
В пятницу, 15 ноября, войска РФ еще раз ударили беспилотником по Куцурубской общине Николаевского района
Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.
"Вчера, 15 ноября, в 12:20 враг атаковал дроном типа FPV Куцурубскую общину", - говорится в сообщении.
К счастью, обошлось без пострадавших и погибших.
Напомним, утром 16 ноября россияне атаковали Запорожье и Запорожский район ударными БПЛА типа "Shahed 136". В результате вражеских обстрелов поврежден объект критической инфраструктуры.
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