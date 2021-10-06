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06 октября 2021, 18:40 5

Правоохранителям не удалось вручить подозрение фигурантам дела о нападении на журналистов в госбанке

06 октября 2021, 18:40 5
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из открытых источников
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Следствие по делу о нападении на журналистов в "Укрэксимбанке" не смогло вручить подозрения двум фигурантам. Их не оказалось на рабочем месте, сейчас устанавливается их местонахождение

Об этом в комментарии журналистам заявила пресс-секретарь прокуратуры города Киева Надежда Максимец, пишет RegioNews со ссылкой на РБК-Украина

"Предварительно было установлено, что один человек находится в помещении банка, но в дальнейшем поступила информация о том, что якобы по состоянию здоровья это лицо покинуло помещение через другой выход", - отметила она, не уточнив, идет ли речь о председателе правления Банка Евгении Мецгере.

По ее словам, администрация банка не сообщила причины отсутствия их на рабочих местах.

"Поэтому сейчас устанавливается их местонахождение для вручения подозрений. Повестки и сообщение о подозрении оставили в администрации банка. Планируем, что в ближайшее время этот процесс будет завершен", - добавила она.

Напомним, что съемочная группа проекта "Схемы" сообщила о нападении, произошедшем в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером.

Впоследствии Офис Генпрокурора открыл уголовное производство из-за нападения на журналистов "Схем".

Во фракции "Слуга народа" о нападении на журналистов в госбанке говорят, что там были нарушения со стороны чиновника. Комитет по вопросам свободы слова рассмотрит инцидент.

Позже журналисты проекта "Схемы" восстановили удаленное видео момента нападения во время интервью с главой "Укрэксимбанка".

Сегодня в офисе президента отреагировали на нападение на журналистов "Схем".

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