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06 жовтня 2021, 18:40 10

Правоохоронцям не вдалося вручити підозру фігурантам справи про напад на журналістів у держбанку

06 жовтня 2021, 18:40 10
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з відкритих джерел
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Слідство у справі про нападі на журналістів в "Укрексімбанку" не змогло вручити підозри двом фігурантам. Їх не виявилося на робочому місці, зараз встановлюється їх місцезнаходження

Про це у коментарі журналістам заявил речниця прокуратури міста Києва Надія Максимець, пише RegioNews з посиланням на РБК-Україна

"Попередньо було встановлено, що одна особа перебуває в приміщенні банку, але надалі надійшла інформація про те, що нібито за станом здоров'я ця особа покинула приміщення через інший вихід", - зазначила вона, не уточнивши, чи йдеться про голову правління банку Євгена Мецгера.

За її словами, адміністрація банку не повідомила причини відсутності їх на робочих місцях.

"Тому зараз встановлюється їх місцезнаходження для вручення підозр. Повістки та повідомлення про підозру залишили в адміністрації банку. Плануємо, що найближчим часом цей процес буде завершено", - додала вона.

Нагадаємо, що знімальна група проєкту "Схеми" повідомила про напад, який стався у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером.

Згодом Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження через напад на журналістів "Схем".

У фракції "Слуга народу" про напад на журналістів у держбанку кажуть, що там були порушення з боку чиновника. Комітет з питань свободи слову розгляне інцидент.

Пізніше журналісти проєкту "Схеми" відновили видалене відео моменту нападу під час інтерв’ю з головою "Укрексімбанку".

підозра банки прокуратура напад журналісти

 
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