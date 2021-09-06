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06 сентября 2021, 13:09 198

Полиция проводит обыски в управлении Шевченковской РГА: подозревают растрату средств

06 сентября 2021, 13:09 198
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Фото: kyiv.gp.gov.ua
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Правоохранители пришли с обысками в Управление градостроительства и архитектуры Шевченковской РГА по факту растраты бюджетных средств должностными лицами при осуществлении капитального ремонта сквера в Шевченковском районе столицы

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Отмечается, что речь идет о проведении капитального ремонта "Экопарка" по ул. О.Гончара 5-7. так, согласно графику в декабре 2020 работы должны были быть полностью выполнены. Однако во время осмотра установлено, что работы выполнены некачественно, не в полном объеме, с использованием материалов на сумму около 500 тыс. грн.

"Вместе с тем, по вышеуказанному объекту в конце декабря 2020 года Управлением градостроительства, архитектуры и землепользования полностью осуществлена оплата работ на всю сумму договора в размере более 1,4 млн гривен и подписаны все акты выполненных работ", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжается досудебное расследование и ожидаются выводы саперно-строительной, экономической экспертиз для определения размера нанесенного ущерба.

Напомним, 2 сентября Киевская прокуратура провела обыски на КП "Плесо" по делу о растрате 5 млн грн.

18 августа правоохранители пришли с обысками в Департамент образования КГГА.

17 августа прокуратура проводила обыски по делу о хищении бюджета на строительстве дорог в столице. Следственные действия проводились по факту нанесения местному бюджету ущерб в размере около 1,3 миллиона гривен.

16 августа в Киеве прокуратура пришла с обысками в Управление образования и инновационного развития Печерской РГА по факту растраты полмиллиона гривен, выделенных на закупку школьной мебели. Также 16 августа в департаменте КГГА проводили обыски по делу о злоупотреблениях при строительстве Подольского моста.

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