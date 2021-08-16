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16 августа 2021, 10:14 527

В департаменте КГГА проводят обыски по делу о злоупотреблениях при строительстве Подольского моста

16 августа 2021, 10:14 527
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Фото: Facebook
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Сегодня утром, 16 августа, Киевская городская прокуратура проводит обыски в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА по факту присвоения средств на строительстве Подольского моста

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Строительство Подольского моста - прокуратура проводит обыски в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, у заказчика работ и подрядчика", - говорится в сообщении.

Обыски проводят в помещениях: Департамента транспортной инфраструктуры КГГА; коммунального предприятия "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений Киева"; "Укргосстройэкспертиза"; у генерального подрядчика, а также в подрядных организациях.

Следствием установлено, что в апреле 2017 года между коммунальным предприятием "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и ООО "Эко-Буд-Трейд" заключен договор генподряда по выполнению работ по объекту: "Строительство Подольского мостового перехода через р. Днепр в г. Киеве".

Согласно заключению эксперта по результатам проведения судебной строительно-технической экспертизы, работы, предусмотренные технологическими картами производителя использованных на объекте: "Строительство Подольского мостового перехода через р. Днепр в г. Киеве" не выполнялись.

В результате указанных действий местному бюджету территориальной общины города Киева причинен ущерб на общую сумму свыше 4,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 июля ГБР проводило обыски в"Киевводоканале", а также вместе с СБУ обыскивали Департамент транспортной инфраструктуры КГГА и "Киевавтодор".

обыски строительство прокуратура деньги мост КГГА

 
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