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06 вересня 2021, 13:09 211

Поліція проводить обшуки в управлінні Шевченківської РДА: підозрюють розтрату коштів

06 вересня 2021, 13:09 211
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Фото: kyiv.gp.gov.ua
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Правоохоронці прийшли з обшуками в Управління містобудування та архітектури Шевченківської РДА за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами при здійсненні капітального ремонту скверу в Шевченківському районі столиці

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі столичної прокуратури.

Зазначається, що мова йде про проведення капітального ремонту "Екопарку" по вул. О.Гончара 5-7. Так, згідно з графіком у грудні 2020 роботи мали бути повністю виконані. Однак під час огляду встановлено, що роботи виконано неякісно, не в повному обсязі, з використанням матеріалів на суму близько 500 тис. грн.

"Разом з тим, за вищевказаним об’єктом в кінці грудня 2020 року Управлінням містобудування, архітектури та землекористування повністю здійснено оплату робіт на всю суму договору у розмірі понад 1,4 млн гривень та підписано всі акти виконаних робіт", - йдеться у повідомленні.

Наразі триває досудове розслідування та очікуються висновки судово-будівельної, економічної експертиз для визначення розміру завданих збитків.

Нагадаємо, 2 вересня Київська прокуратура провела обшуки на КП "Плесо" у справі про розтрату 5 млн грн.

18 серпня правоохоронці прийшли з обшуками до Департаменту освіти КМДА.

17 серпня прокуратура проводила обшуки по справі щодо розкрадання бюджету на будівництві доріг у столиці. Слідчі дії проводились за фактом завдання місцевому бюджету збитків на майже 1,3 мільйона гривень.

16 серпня у Києві прокуратура прийшла з обшуками до Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА за фактом розтрати пів мільйона гривень, виділених на закупку шкільних меблів. Також 16 серпня у департаменті КМДА проводили обшуки по справі щодо зловживань при будівництві Подільського мосту.

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