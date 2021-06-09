12:11  09 июня
Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Донетчину
09:41  09 июня
Непогода в Украине: обесточены 60 населенных пунктов в пяти областях
08:11  09 июня
Сутки в ООС: боевики совершили шесть обстрелов, погибших нет
UA | RU
UA | RU
09 июня 2021, 11:49 267

Следователи Нацполиции разоблачили преступную группу, которая подделывала документы МВД

09 июня 2021, 11:49 267
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Внутренняя безопасность Нацполиции прекратила деятельность организованной группы, которая занималась незаконным изготовлением официальных документов, выдаваемых и органами системы МВД Украины 

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Правоохранители получили информацию о деятельности группы лиц, которая производит и распространяет поддельные документы государственных органов Украины. Организатором незаконной схемы оказался житель Киева, ранее неоднократно судимый за совершение аналогичных преступлений.

Мужчина и двое его подельников - жители столицы и Черниговской области - наладили производство фальшивых документов, в том числе с голографическими защитными элементами", - говорится в сообщении.

Подозреваемые изготавливали водительские удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства, документы иностранного образца, дипломы высших учебных заведений.

Правоохранители объявили о подозрении организатору группировки и его подельникам - 24-летней девушке и 40-летнему жителю Чернигова. За совершенные действия им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Ранее сообщалось, что правоохранители изъяли сотни тысяч фальшивых гривен в Одесской и Хмельницкой областях.

полиция МВД диплом свидетельство документ

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Садовый против Кличко. Зачем Зеленскому двухпалатный Конгресс
Воздушная "Большая стройка". Как Кирилл Тимошенко готовится "пилить" аэропорты
Все публикации »
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua