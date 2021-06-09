Следователи Нацполиции разоблачили преступную группу, которая подделывала документы МВД

Фото: Нацполиция

Внутренняя безопасность Нацполиции прекратила деятельность организованной группы, которая занималась незаконным изготовлением официальных документов, выдаваемых и органами системы МВД Украины

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Правоохранители получили информацию о деятельности группы лиц, которая производит и распространяет поддельные документы государственных органов Украины. Организатором незаконной схемы оказался житель Киева, ранее неоднократно судимый за совершение аналогичных преступлений.

Мужчина и двое его подельников - жители столицы и Черниговской области - наладили производство фальшивых документов, в том числе с голографическими защитными элементами", - говорится в сообщении.

Подозреваемые изготавливали водительские удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства, документы иностранного образца, дипломы высших учебных заведений.

Правоохранители объявили о подозрении организатору группировки и его подельникам - 24-летней девушке и 40-летнему жителю Чернигова. За совершенные действия им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Ранее сообщалось, что правоохранители изъяли сотни тысяч фальшивых гривен в Одесской и Хмельницкой областях.