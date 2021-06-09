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09 июня 2021, 13:19 967

Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Харькове

09 июня 2021, 13:19 967
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Фото из открытых источников
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В больницах Харькова сейчас находятся четверо пострадавших от взрыва гранаты, их состояние стабильное, а угрозы жизни нет

Об этом сообщили в медучреждениях города, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

По словам медиков, в больницах находятся трое пострадавших в возрасте 16, 17 и 18 лет.

"Все пациенты в отделении политравмы, в обычных палатах, их состояние стабильное, угрозы жизни нет. У пострадавших - множественные осколочные ранения туловища и конечностей, без проникновения в грудную и брюшную полости", - отметил Соцкий.

Еще один пострадавший в возрасте 18 лет находится в городской больнице №17.

"Пострадавший имеет осколочные повреждения двух предплечий и голени. Его состояние средней тяжести, жизни ничего не угрожает", - сообщил директор харьковской больницы Дмитрий Черепов.

Напомним, 8 июня на проспекте Гагарина в Харькове произошел взрыв, в результате чего пострадали три человека. По предварительной информации, причиной взрыва была граната, брошенная неизвестным мужчиной.

Украина взрыв Харьков ранение больница

 
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