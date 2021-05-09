В Днепре на праздновании 9 мая задержали девушку с зеленкой и перечным газом
Девушка вела себя подозрительно, поэтому полицейские остановили ее для личного досмотра
Девушка вела себя подозрительно, поэтому полицейские остановили ее для личного досмотра
В центре Днепра на торжествах ко Дню Победы остановили девушку для проверки и нашли у нее баллончик с газом и бутылку зеленки.
В центре Днепра на торжествах ко Дню Победы остановили девушку для проверки и нашли у нее баллончик с газом и бутылку зеленки.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Depo.Днепр.
Правоохранители остановили женщину, когда она шла неподалеку от памятника генералу Ефиму Пушкину с рюкзаком.
Полицейские провели поверхностный осмотр и нашли полбутылки "зеленки" и перцовый баллончик.
Предварительно, подозрительные вещи изъяли у владелицы.
Напомним, 9 мая в Украине отмечают День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, памятные мероприятия запланированы по всей Украине. За соблюдением общественного порядка следят полицейские.
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