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09 мая 2021, 12:01 3

В Днепре на праздновании 9 мая задержали девушку с зеленкой и перечным газом

09 мая 2021, 12:01 3
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Девушка вела себя подозрительно, поэтому полицейские остановили ее для личного досмотра
Девушка вела себя подозрительно, поэтому полицейские остановили ее для личного досмотра
Фото: Depo.Днепр
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В центре Днепра на торжествах ко Дню Победы остановили девушку для проверки и нашли у нее баллончик с газом и бутылку зеленки.

В центре Днепра на торжествах ко Дню Победы остановили девушку для проверки и нашли у нее баллончик с газом и бутылку зеленки.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Depo.Днепр.

Правоохранители остановили женщину, когда она шла неподалеку от памятника генералу Ефиму Пушкину с рюкзаком.

Полицейские провели поверхностный осмотр и нашли полбутылки "зеленки" и перцовый баллончик.

Предварительно, подозрительные вещи изъяли у владелицы.

Напомним, 9 мая в Украине отмечают День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, памятные мероприятия запланированы по всей Украине. За соблюдением общественного порядка следят полицейские.

криминал праздник 9 мая Днепр День победы

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