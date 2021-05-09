В Днепре на праздновании 9 мая задержали девушку с зеленкой и перечным газом

Девушка вела себя подозрительно, поэтому полицейские остановили ее для личного досмотра

Девушка вела себя подозрительно, поэтому полицейские остановили ее для личного досмотра

Фото: Depo.Днепр

В центре Днепра на торжествах ко Дню Победы остановили девушку для проверки и нашли у нее баллончик с газом и бутылку зеленки.

В центре Днепра на торжествах ко Дню Победы остановили девушку для проверки и нашли у нее баллончик с газом и бутылку зеленки.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Depo.Днепр.

Правоохранители остановили женщину, когда она шла неподалеку от памятника генералу Ефиму Пушкину с рюкзаком.

Полицейские провели поверхностный осмотр и нашли полбутылки "зеленки" и перцовый баллончик.

Предварительно, подозрительные вещи изъяли у владелицы.

Напомним, 9 мая в Украине отмечают День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, памятные мероприятия запланированы по всей Украине. За соблюдением общественного порядка следят полицейские.