В четырех областях полиция открыла дела за использование советской символики

Во время торжеств по случаю 9 мая в Украине до сих пор используют красные флаги и георгиевские ленты

Во время торжеств по случаю 9 мая в Украине до сих пор используют красные флаги и георгиевские ленты

Фото: ГУ Нацполиции Сумской области

В Сумской, Николаевской и Житомирской областях на балконах квартир и на входе в предприятия вывесили красные флаги, а в Черкасской области во время образовательных мероприятий использовали георгиевские ленты.

Об этом пишет RegioNews со ссылками на местные СМИ и управление полиции.

В Путивле Сумской области полицейские увидели на одном из балконов города плакат с запрещенной символикой. Оказалось, что 53-летний гражданин не впервые нарушает подобным образом Закон. Сейчас решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности.

На входе одного из предприятий в Коростене Житомирской области 8 мая установили красный флаг с запрещенной символикой.

Открыто уголовное дело за распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов,- сообщили в местной полиции.

Такой же флаг вывесили на одном из домов в Первомайске Николаевской области. На владельца дома открыли уголовное дело, сообщила местная полиция.

А в Черкассах правоохранители будут проверять распространение советских символов во время образовательных мероприятий. Об этом сообщило Суспильне. Ранее в соцсети появилось сообщение черкащанина Александра Гибленко о том, что в материалах, распространенных от образовательных учреждений и организаций в рамках акции организовала горсовет, изображен советскую символику и георгиевские ленты, а Вторую мировую войну называют Великой отечественной. К сообщению горожанин добавил скриншоты.

Как известно, в Украине советская и нацистская символика, а также пропаганда тоталитарных режимов были запрещены законом в 2015 году.

Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, 9 мая в Украине отмечают День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, памятные мероприятия запланированы по всей Украине. За соблюдением общественного порядка следят полицейские.