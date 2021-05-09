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09 мая 2021, 13:00 1035

В Мелитополе у ветерана компартии отобрали три красных флага

09 мая 2021, 13:00 1035
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Пожилому мужчине оставили только деревянные древки от стягов
Пожилому мужчине оставили только деревянные древки от стягов
Фото: РИА-М
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Сегодня, 9-го мая, в Мелитополе пожилой мужчина, который назвался членом Коммунистической партии Украины, Виктор Яковенко пришел на Аллею Славы с красными флагами. Запрещенную символику забрали полицейские.

Об этом сообщает местное издание РИА-М, пишет RegioNews.

В свою очередь сам Яковенко заявил, что не имел при себе запрещенной символики. На вопрос " почему не с государственным?" (флагом - ред.) мужчина отметил "Наши отцы, деды и я служил под красным".

Яковенко считает, что красные флаги не нарушают никаких законов, поскольку на них нет запрещенной символики. Пенсионер заявил, что правоохранители не знают законов и "фашистам можно все".

Почему фашистам позволяют ходить везде и по городу-герою Киеву", — возмутился Яковенко, но развивать эту тему не стал.

Издание отметило, что неизвестно был ли это стяг СССР, или просто красная ткань, однако полицейские изъяли стяги и оставили старому коммунисту лишь древки.

Напомним, в четырех областях полиция открыла дела за использование советской символики. Во время торжеств по случаю 9 мая там использовали красные флаги и георгиевские ленты.

9 мая Мелитополь День победы Запорожская область коммунистическая символика

В четырех областях полиция открыла дела за использование советской символики
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