В парке Славы в Киеве возложили венки и отслужили панихиду по погибшим
В столичном Парке Вечной Славы состоялось возложение цветов к монументу погибшим воинам и поминальный молебен по погибшим во Второй мировой войне.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание "Страна".
Возложить цветы к мемориалу погибшим пришли президент Владимир Зеленский, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, вице-спикер Руслан Стефанчук и ряд народных депутатов.
Как сообщают с места происшествия, территорию парка оцепили правоохранители. Наряды полиции стоят через каждые 50-100 метров. Также на месте дежурит группа взрывотехников.
Проезд к парку со стороны Лавры перекрыт, а на выходе со станции метро "Арсенальная" установили металлодетектор и осматривают вещи прохожих.
Панихиду по погибшим отслужил предстоятель УПЦ Московского патриархата Онуфрий. Сейчас цветы к мемориалу несут все желающие.
Напомним, 9 мая в Украине отмечают День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, памятные мероприятия запланированы по всей Украине.