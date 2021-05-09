В парке Славы в Киеве возложили венки и отслужили панихиду по погибшим

К монументу погибшим возложили цветы президент Зеленский и спикер парламента Разумков

К монументу погибшим возложили цветы президент Зеленский и спикер парламента Разумков

Фото: Страна.иа

В столичном Парке Вечной Славы состоялось возложение цветов к монументу погибшим воинам и поминальный молебен по погибшим во Второй мировой войне.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание "Страна".

Возложить цветы к мемориалу погибшим пришли президент Владимир Зеленский, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, вице-спикер Руслан Стефанчук и ряд народных депутатов.

Как сообщают с места происшествия, территорию парка оцепили правоохранители. Наряды полиции стоят через каждые 50-100 метров. Также на месте дежурит группа взрывотехников.

Проезд к парку со стороны Лавры перекрыт, а на выходе со станции метро "Арсенальная" установили металлодетектор и осматривают вещи прохожих.

Панихиду по погибшим отслужил предстоятель УПЦ Московского патриархата Онуфрий. Сейчас цветы к мемориалу несут все желающие.

Напомним, 9 мая в Украине отмечают День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, памятные мероприятия запланированы по всей Украине.