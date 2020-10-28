На Сумщине в ДТП погибли четверо человек: водитель влетел в отбойник

Еще одну пассажирку госпитализировали

Еще одну пассажирку госпитализировали

Фото: Нацполиция

В Сумской области между селами Собичево и Маковое Шосткинского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четверо человек, а еще одного госпитализировали с травмами.

Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, 20-летний водитель автомобиля Audi не справился с управлением и допустил столкновение с отбойником около 03:15.

В результате ДТП водитель и три его пассажира от полученных травм погибли на месте происшествия. Еще одну его пассажирку с телесными повреждениями доставили в Шосткинскую ЦРБ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители сейчас устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по данному факту.

Напомним, виновник ДТП под Киевом, в которой погибла целая семья, предстанет перед судом.