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28 октября 2020, 10:02 2

На Сумщине в ДТП погибли четверо человек: водитель влетел в отбойник

28 октября 2020, 10:02 2
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Еще одну пассажирку госпитализировали
Еще одну пассажирку госпитализировали
Фото: Нацполиция
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В Сумской области между селами Собичево и Маковое Шосткинского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четверо человек, а еще одного госпитализировали с травмами.

Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, 20-летний водитель автомобиля Audi не справился с управлением и допустил столкновение с отбойником около 03:15.

В результате ДТП водитель и три его пассажира от полученных травм погибли на месте происшествия. Еще одну его пассажирку с телесными повреждениями доставили в Шосткинскую ЦРБ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители сейчас устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по данному факту.

Напомним, виновник ДТП под Киевом, в которой погибла целая семья, предстанет перед судом.

ДТП смерть водители дороги транспорт
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