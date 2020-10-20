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20 октября 2020, 21:18 2

Киев получил 50 новых белорусских автобусов

20 октября 2020, 21:18 2
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До конца года должно поступить еще 150 машин
До конца года должно поступить еще 150 машин
Фото: КГГА
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В Киев приехала первая партия белорусских автобусов, приобретенных столицей на условиях лизинга. Сегодня автобусы уже выехали на маршруты.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, пишет RegioNews.

... столица смогла закупить за последние несколько лет 139 новых троллейбусов, 65 современных трамваев и в целом 307 новых автобусов. 200 из них на условиях лизинга мы получим до конца этого года", – подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко на презентации новых транспортных средств.

По его словам, сегодня у города есть большая потребность в таких автобусах. Ведь значительное количество подвижного состава "Киевпастранса" составляют автобусы, срок эксплуатации которых свыше 10 лет.

Новые же автобусы имеют низкий пол, пандусы и специальные места в салоне для людей с инвалидностью. Автобусы оборудованы системой видеонаблюдения и навигации. Кабина водителя и пассажирский салон оснащены кондиционерами. Эти машины соответствуют экологическому стандарту "Евро-5".

Из новых 200 автобусов 120 длиной 12 метров и пассажировместимостью 106 человек. 80 автобусов длиной почти 19 метров на 176 мест.

Получение нового транспорта большой вместимости важное и в ситуации пандемии – когда общественный транспорт должен перевозить пассажиров только в количестве мест для сидения. Все новые автобусы будут переданы автопаркам коммунального предприятия "Киевпастранс" для работы на наиболее загруженных маршрутах. Мы делаем все возможное, чтобы люди передвигались по городу с комфортом, и создаем условия, чтобы автомобилисты максимально пересаживались на общественный транспорт. Это поможет решить проблему и с пробками. А также – вытеснять с рынка перевозок маршрутки, которые уже давно устарели и не отвечают требованиям современного комфортного транспорта", – подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, избирательные участки Киева обеспечили масками и дезинфекторами.

Киев автобус Кличко Виталий транспорт Беларусь
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