Избирательные участки Киева обеспечили масками и дезинфекторами – Кличко

Средства защиты доставили на 1109 избирательных участков столицы

Средства защиты доставили на 1109 избирательных участков столицы

Фото из открытых источников

Киевская городская власть закупила для всех избирательных участков столицы дезинфекционные средства и средства индивидуальной защиты на общую сумму 1,3 миллиона гривен.

Об этом во время брифинга сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

Мы закупили для всех избирательных участков дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты. На это столица выделила из бюджета 1 миллион 300 тысяч гривен", – рассказал мэр Киева.

Кроме того, по словам Кличко, члены комиссий получили регламент работы в день голосования и указания относительно обязательной дезинфекции участков, которую в день выборов должны провести 4 раза.

Также Кличко призвал избирателей придерживаться социальной дистанции, носить маску и не брать до пунктов голосования детей.

Напомним, Кличко назвал сумму, которую Киев выделил на подготовку к местным выборам.