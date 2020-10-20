Избирательные участки Киева обеспечили масками и дезинфекторами – Кличко
Киевская городская власть закупила для всех избирательных участков столицы дезинфекционные средства и средства индивидуальной защиты на общую сумму 1,3 миллиона гривен.
Об этом во время брифинга сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.
Мы закупили для всех избирательных участков дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты. На это столица выделила из бюджета 1 миллион 300 тысяч гривен", – рассказал мэр Киева.
Кроме того, по словам Кличко, члены комиссий получили регламент работы в день голосования и указания относительно обязательной дезинфекции участков, которую в день выборов должны провести 4 раза.
Также Кличко призвал избирателей придерживаться социальной дистанции, носить маску и не брать до пунктов голосования детей.
Напомним, Кличко назвал сумму, которую Киев выделил на подготовку к местным выборам.